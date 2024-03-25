Beyzbol5 Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Ragbi Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan ve Türkiye’de ilk kez düzenlenen Beyzbol5 Kulüpler Türkiye Şampiyonası’na Balıkesir ev sahipliği yaptı. 2 set üzerinden oynanan maçın sonucunda Amatör Sporcular ve Spor Adamları Derneği Spor Kulübü kupanın sahibi oldu

Balıkesir’de 2 gün boyunca süren müsabakalar, görkemli bir törenle başladı. Heyecan dolu maçlar sonucunda finale kalan Amatör Sporcular ve Spor Adamları Derneği Spor Kulübü ile İznik Belediye Spor Kulübü karşı karşıya geldi. 2 set üzerinden oynanan maçın sonucunda Amatör Sporcular ve Spor Adamları Derneği Spor Kulübü kupanın sahibi oldu. İznik Belediye Spor Kulübü ikinci olurken, üçüncülük maçında 2019 Gözde Spor Kulübü ve Bursa Dragons Spor Kulübü karşılaştı. 2019 Gözde Spor Kulübü iki seti de alarak üçüncü oldu.

Popüler branşların yanı sıra yeni spor branşlarına da dikkat çekmek amacıyla yürüttükleri çalışmalarla Balıkesir’in birçok spor branşına ev sahipliği yaptığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, ”Bu kapsamda Gençlik ve Spor Kenti Balıkesir olarak, Beyzbol5 Türkiye Şampiyonası müsabakalarında sporcularımızı şehrimizde ağırladık. Kuralları ve oynayış şekli ile oldukça ilgi çekici bir oyun olan Beyzbol5 ile rekabetin yüksek olduğu müsabakaların heyecanına ortak olduk. Emeği geçen, bize katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.