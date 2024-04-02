Bilecik Belediyesinin en genç meclis üyesi oldu

Bilecik’te 31 Mart günü yapılan seçimler sorunsuz bir şekilde sona ererken, Bilecik Belediyesinin en genç meclis üyesi 23 yaşındaki Kutay Tekin oldu.

31 Mart 2024 Mahalli İdarelere Yerel Seçimleri kapsamında Bilecik’te sorunsuz bir şekilde sona ererken, seçimi CHP’nin adayı Melek Mızrak Subaşı kazandı. CHP Meclise kontenjan dahil 16 meclis üyesi meclise sokarken, AK Parti 9 üye sokabildi. Bunların arasında en genç meclis üyesi CHP’nin listesinde 13’üncü sırada bulunan 23 yaşındaki Kutay Tekin oldu. Aynı zamanda CHP Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı da olan Tekin, seçmenin desteği ile omuz omuza, gururla yürüdükleri bu yolda, Cumhuriyet Halk Partisi’nin çatısı altında daha da güçlendiklerini söyleyerek, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin meclis üyeliğine layık görülmemde çok büyük emekleri olan değerli İl Başkanımıza, Milletvekilimize, Merkez İlçe Başkanımıza ve Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Çıkmış olduğumuz bu onurlu yolda, her daim birlikte mücadele verdiğimiz gençlik kolları arkadaşlarıma, kadın kollarımıza, il ve ilçe örgütlerimizden, değerli halkımıza kadar her birimiz, bu onurlu mücadelede yan yana durarak başarıyı birlikte yakaladık. Sizlerin güveni ve inancıyla sandıklarımıza sahip çıktık, birlikte zaferi paylaştık. Cumhuriyet Halk Partisi, demokrasinin, adaletin ve eşitliğin güvencesi olmaya devam edecek! Birlikte, aydınlık yarınlara doğru yürümek için daha da güçlenerek, daha da kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyor, birlikte daha nice başarılara imza atmayı diliyorum" ifadelerine yer verdi.