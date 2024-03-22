Bilecik beyaza büründü

Bilecik'in bazı ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabahın ilk saatlerine kadar sürdü.

Bilecik beyaza büründü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik’in bazı ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabahın ilk saatlerine kadar sürdü.

Kentin çeşitli yerlerinde etkili olan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı. Bilecik’in birçok ilçesinde hava sıcaklığı gecenin ilerleyen saatlerinde sıfırın altında 4 dereceyi gördü. Bilecik’in Yenipazar ilçesine bağlı 798 rakımlı Doğubelenören köyüne adeta kışın yağmayan kar yağdı. Köy beyaza bürünürken bazı yerlerde kartpostallık görüntüler oluştu.

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