Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından bir ilk gerçekleşti

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından Bilecik'te bir ilk gerçekleşti.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından bir ilk gerçekleşti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından Bilecik’te bir ilk gerçekleşti.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından ilk defa düzenlenen ‘1. Acil Hemşireliği Sertifikasyon’ programı açıldı. Program açılışı, hastane yönetimi, eğitmenler, Hatay, Kahramanmaraş, Gümüşhane ve Çorum gibi farklı iller olmak üzere Bilecik’te görev yapan hemşirelerin katılımıyla başladı.

MDK
MDK
MDK
MDK