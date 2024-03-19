Bilecik'te amatör spor kulüplerine 3 milyon 415 bin 416 TL'lik malzeme yardımı yapıldı

Bilecik’te 53 amatör spor kulübüne 3 milyon 415 bin 416 TL değerinde 6 bin 386 adet malzeme yardımı yapıldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan ’Spor Malzemesi Dağıtım Töreni’ne Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Cumhur İttifakı Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde Müdürü Serkan Bircan,Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, kurum müdürleri, kulüp başkan ve temsilcileri ile çok sayıda sporcu katıldı.

"Belediye başkanlarımızın büyük desteği ile amatör sporu inşallah çok güzel yerlere getireceğiz"

Açılışta konuşma yapan Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, "Son yıllarda özellikle salon sporlarında ilimiz olarak çok büyük başarılara imza atıyoruz. Tabi bunda sizin desteğiniz ve emeğiniz çok. Amatör sporu gerçekten destekleyen ilimizde, ilçelerimizde bizlere büyük destek veren belediye başkanlarımız. Belediye başkanlarımızın büyük desteği ile amatör sporu inşallah çok güze yerlere getireceğiz" dedi.

"Spor 7’den 70’e insanların ihtiyaç duyduğu en temel hususlardan birisidir"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Türkiye’de sporun gelişmesinde ve uluslararası başarılarda okulların ve amatör spor kulüplerin katkısı çok büyük olduğunu söyleyerek, "Spor 7’den 70’e insanların ihtiyaç duyduğu en temel hususlardan birisidir. Bu doğrultuda amatör spor kulüpleri ile okullarımız, sporcu yetiştiren, sporun belkemiği olan önemli unsurlardandır. Bu bakımdan da çok anlamlıdır. Kurumumuz yürüttüğü gençlik ve spor faaliyetlerini tüm gençlerimizi kucaklayacak şekilde geliştirmek, planlamak, tabana yayarak sporcu alt yapısını oluşturmak, gerek okullarda gerek toplumun tüm kademelerinde spor kültürünü ve olimpizm ruhunu yaygınlaştırmak ve uluslararası yarışmalarda ülkemizi başarılı ve nitelikli şekilde temsil etmek amacıyla önemli bir görev üstlenmekte ve bu doğrultuda bir çok organizasyon düzenlemektedir. Ayrıca, Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında; Yetenek Taraması, Okullarda Spor Dalı Eğitimi, Okul Sporları Müsabakaları gençlerimize sportif anlamda katkı sağladığımız önemli organizasyonlar arasında yer almaktadır" dedi.

"Bilecik’te toplamda782 bin 575 bin 203 TL’lik ödenek ayrılmıştır"

Özdemir konuşmasının devamında, "Valimiz Şefik Aygöl’ün talimatlarıyla İl Özel İdaresince 53 spor kulübümüze ve 72 okulumuza, toplamda 3 milyon 415 bin 416 TL tutarında 19 kalemde toplam 6 bin 386 adet malzeme yardımı yapılacaktır Ayrıca Gençlik ve Spor altyapısını fiziki olarak destekleyecek olan spor tesisi yatırımları noktasında; ihalesi yapılan ve şuanda inşaat süreci başlayan, Edebali Spor Kompleksi ve Stadyum için 173 milyon 323 bin 323 TL, 2 bin kişilik Yüksek Öğrenim Yurdu için 368 milyon 800 bin TL, Söğüt Ertuğrul Gazi Gençlik Kampı için 148 milyon 323 bin 323 TL, Pazaryeri Spor Salonu için 16 milyon 847 bin 557 TL, Pazaryeri Yüzme Havuzu için 8 milyon 600 bin TL, Bozüyük Gençlik Merkezi için 31 milyon 781 bin TL olmak üzere toplamda782 bin 575 bin 203 TL’lik ödenek ayrılmıştır. Ayrıca, ’Bozüyük Stadı Bakım-Onarım ve Modernizasyon’ ihalesi yapılmış olup sözleşme aşamasına gelinmiştir. Haricen 7 spor tesisimizin bakım onarım ve güçlendirme projeleri ihalesi ise nisan ayında tamamlanacaktır. Son yıllarda yeni yapılan gençlik merkezleri, spor salonları, yurtlar ve sentetik futbol sahaları ile fiziksel altyapısı güçlenen kurumumuz tarafından, ayrıca ihtiyaç duyulan tesislerde yapılan bakım onarımlar için toplamda 14 milyon TL harcama yapılmıştır. Ayrıca Bakanlığımız tarafından belediyelere aktarılan 42 milyon TL ödenekle inşaatına başlanan Söğüt Gençlik Merkezi ve ihale aşamasında bulunan Gölpazarı Spor Salonu ile yapımı tamamlanarak hizmete açılmış olan Gölpazarı Gençlik Merkezi ve Gölpazarı Kapalı Yüzme havuzu ile birlikte sportif altyapısı gelişen ilimizde gençlerimiz hizmetlerimizden daha fazla yararlanacaktır" dedi.

"400 bin liralık ödeneğimiz 3 buçuk milyon liralık gibi bir ödeneğe çıktı"

Son olarak söz alan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kendisinin de bir sporcu geçmişi olduğunu ve spor branşlarına önem verdiğini söyleyerek, "Nusret Tosun bizlere şöyle bir teklifte bulundu. Dediler ki, ‘Biz gençlerimize her sene biz biraz malzeme dağıtımı yapıyoruz. Bu sene de yapsak iyi olur’ dediler. Biz gençlerimize, bütün kulüplerimize destek verecek bir konsey oluşturmaya çalıştık. İlk önce amatör spor kulüplerimiz daha sonra ilk kez olacak olan okul sporlardaki kulüplerimize destek kararı verdik. 400 bin liralık ödeneğimiz 3 buçuk milyon liralık gibi bir ödeneğe çıktı. Gençlerimizin en azından şu anda antrenmanlarını yapacak, maçlarına çıkacak malzeme yardımı yapmaya karar verdik. Ama bu yeter mi? Tabi ki yetmez. Biz gençlerimizi çok daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Gençlik Spor müdürümüz burada güzel bir şekilde tesislerimizi gösterdi. Şehrimiz gerçekten kurumlardan aldığı destek açısından en fazla destek aldığı kurumlardan biri de Gençlik ve Spor Bakanlığı" ifadelerini kullandı.

"Biz amatör spor kulüpleri kompleksi yapmak istiyoruz ve ona göre hazırlık yaptık"

Vali Aygöl konuşmasının devamında Bilecik’in kanayan yarası olan tesis konusuna değinerek, "Ben amatör spor kulüpleriyle ciddi bir çalışma hazırlığı yapma içerisindeyiz. Biz belediyeden istasyondaki alanda 6 dönümlük bir araz aldık. Bizim orada tesislerimiz var. Biz amatör spor kulüplerimiz nerede kalacaklar, nerede antrenman yapacaklar, nasıl bir alan, kime iltimas yaptıracağız, kime öncelik vereceğiz derdinden kurtarmak istiyoruz. Biz amatör spor kulüpleri kompleksi yapmak istiyoruz ve ona göre hazırlık yaptık. Bu konuda bakanımızda bize net bir şekilde destek veriyor. Şimdi biz arazimizi ayarlıyoruz. Biz kulüplerimizin kalabileceği yeri hatta misafir takım veya kendi oyuncuların kalmak istediği kalma yeri, antrenman yapacakları yerleri, eğitim yapabilecekleri toplantı salonları gibi yerleri içinde barındıracak amatör spor kulüplerimizin birlikte hareket edeceği bir spor kompleksine sahip olmak istiyoruz bu şehirde. Vatandaşa sözümüz var. 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramımızı Edebali Stadımızda yapacağız" dedi.

Konuşmaların ardından amatör spor kulüplerine protokol üyelerince malzeme yardımı yapıldı.