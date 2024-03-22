Bilecik'te aranan şahıs yakalandı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosu’nca ‘Kasten Yaralama’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.