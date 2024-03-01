Bilecik'te sürücülere 2 milyon 38 bin 126 lira para cezası kesildi

Bilecik'te yapılan trafik kontrollerinde bin 66 sürücüye 2 milyon 38 bin 126 lira idari para cezası uygulandı.

Bilecik'te sürücülere 2 milyon 38 bin 126 lira para cezası kesildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik’te yapılan trafik kontrollerinde bin 66 sürücüye 2 milyon 38 bin 126 lira idari para cezası uygulandı.

Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğünce yapılan trafik kontrollerinde; 51 ayrı noktada 182 adet trafik uygulaması icra edildi. 5 bin 359 motorlu araç kontrol edilerek, 14 ehliyetsiz sürücü, 2 alkollü araç kullanan sürücü ve 499 hız limitine uymayan sürücü tespit edildi. Bin 66 sürücüye 2 milyon 38 bin 126 lira idari para cezası uygulanırken 88 araç trafikten men edildi.

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