Biletinial'ın '#bibuluşma' söyleşilerinin bu ayki konukları Berkay Ateş ve Yiğit Sertdemir

Biletinial "#bibuluşma" söyleşileri "Uykusuz Bir Rüya, Salim" oyunun yazar ve başrol oyuncusu Berkay Ateş ve oyunun yönetmeni Yiğit Sertdemir ile devam ediyor. Berkay Ateş ve Yiğit Sertdemir, "#bibuluşma" sohbeti kapsamında 12 Şubat Pazartesi Fişekhane’de gerçekleştirecekleri performansın ardından sıcağı sıcağına tiyatro eleştirmeni Bahar Çuhadar’ın moderatörlüğünde seyircilerle sohbet edip soruları yanıtlayacak.

Biletinial ve Fişekhane ortaklığında her ay gerçekleştirilen tiyatro sohbetleri serisi "#bibuluşma", ünlü oyuncu Berkay Ateş’in yazıp oynadığı "Uykusuz Bir Rüya, Salim" ile devam ediyor. Uykusuz Bir Rüya, Salim’in Fişekhane’de 12 Şubat Pazartesi, 20.30’da gerçekleşecek gösteriminin hemen ardından, oyuncu Berkay Ateş ile oyunun yönetmeni Yiğit Sertdemir, tiyatro eleştirmeni Bahar Çuhadar’ın sorularını yanıtlamak üzere sahnede seyirci karşısına çıkacak.

Bugüne dek gerek sinema ve dizilerde gerek tiyatro oyunlarında birbirinden başarılı performanslara imza atan Berkay Ateş ve oyuncunun aynı zamanda Mimar Sinan Üniversitesi’nden hocası da olan yönetmen Yiğit Sertdemir oyun sürecini Bahar Çuhadar’ın soruları eşliğinde anlatacak.