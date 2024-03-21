Birçok öğrenciye çalışma masası ve sandalye desteği sağlandı

Bilecik'in İnhisar İlçe Kaymakamı Furkan Recep Nalbant güzel bir projeye imza attı.

Birçok öğrenciye çalışma masası ve sandalye desteği sağlandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik’in İnhisar İlçe Kaymakamı Furkan Recep Nalbant güzel bir projeye imza attı.

İnhisar Kaymakamı Furkan Recep Nalbant, BİL-EN Projesi kapsamında evlerinde çalışması masası ve sandalyesi olmayan öğrencilere masa ve sandalye yardımında bulundu.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

BİL-EN Projesi kapsamında ilk günden bu yana eğitim için önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Bu adımlardan biri ise öğrencilere çalışma masası ve sandalye desteği oldu. Bu imkan sayesinde İnhisar İlçesinde birçok öğrenci çalışma masasına sahip oldu. Kaymakam Nalbant ise çalışma masası ve sandalye dağıtımının ardından proje paydaşlarına teşekkür etti.