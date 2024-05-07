Boks tutkunları bu etkinlikte bir araya gelecek

Boks ve kick boksun önde gelen isimlerinin mücadele edeceği Mega Fight Arena, 5 Ekim’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşecek.

Boks ve kick boksun önde gelen isimlerinin karşı karşıya geldiği Mega Fight Arena’ya ilişkin detaylar, gerçekleşen basın toplantısında duyuruldu. Organizatörler Burak Mataracı ve Birol Topuz, etkinliğin 5 Ekim’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirileceğini belirtti.

Geceye yakın zamanda vefat eden babasının adının verildiğini aktaran Burak Mataracı, "Ancak öyle onurlu bir adamın ismi yakışırdı” ifadelerini kullandı. Gerçekleşen lansmanda, önümüzdeki ekim ayında düzenlenecek olan etkinliğe ünlü isimlerin de katılacağı belirtildi.

Rekabet dolu gecede ise Aya Nakamura ve Otilia’nın konser vereceği dile getirildi. Avatar Atakan, Turabi Çamkıran ve Adem Kılıçcı gibi isimleri de değerlendiren Mataracı ve Topuz, "Avatar ve Adem sporcular. Çok da başarılı sporculardır. Turabi biraz daha programdan sonra tanınmaya başlamıştır. Zamanı gelince belki bu ünlü isimler ile de bir turnuva düzenlenir" şeklinde konuştu.