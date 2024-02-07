Bölgenin önemli sağlık merkezi BEAH'ta 350 hastaya 535 seans kemoterapi uygulandı

İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Dr. öğretim üyesi Mustafa Karagülle, kemoterapi ünitesi açıldığı günden bu zamana toplam 350 hastanın tedaviye alındığını, tedaviye alınan hastalara 535 seans kemoterapi uygulandığını söyledi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Kemoterapi ünitesinde hem ayakta hem de yataklı tedavi hizmetleri veriyor. İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Dr. öğretim üyesi Mustafa Karagülle, hematolojinin kan hastalıklarının hem iyi huylu kan hastalıklarını hem de kötü huylu kan hastalıklarını inceleyen bölüm olduğunu aktardı. Ünitede demir eksikliği anemisi gibi kan hastalıklarını tedavi ettiklerini bunun yanı sıra lösemi lenfoma gibi çok ciddi kan hastalıklarının ya da kan kanserlerinin de tedavi edildiği bölüm olduklarını anlatan Dr. Karagülle, şu bilgilere yer verdi:

"Bölümümüz kurulduğu andan itibaren hastanemizde büyükşehirlerde olduğu gibi başta genetik testler olmak üzere bütün tetkikler yapılabiliyor. Bunun yanı sıra lösemi lenfoma gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçlarını da bünyemizde bulundurmaktayız. Bünyemizdeki kemoterapi ünitesi geldiğimiz günden itibaren aktif bir şekilde çalışmakta ve bu zamana kadar birçok hastaya da kemoterapi tedavisi uygulanmıştır. Kliniğimizde hem yataklı hem de ayaktan tedavi hizmetleri ile beraber hematoloji hizmetlerinin tamamını uygulamaktayız. Kliniğimiz başladığımızdan itibaren sadece Bilecik’teki hastalara değil civar illerdeki Bursa, Sakarya hatta Eskişehir’den de hasta kabul etmekteyiz. Oldukça aktif çalışan bir kliniğiz. Yapamayacağımız hiçbir şey yok. Hemen hemen her türlü tedavinin uygulandığı bir merkeziz, biz hastalarımızı özellikle Bilecik’teki hastalarımızın hiçbir kente gitmesini istemiyoruz. Tedavi için tanı için hazırız, hastalarımızı bekliyoruz."

Öte yandan artık kan hastalıkları ve kanser tedavisinin Bilecik’te yapabildiğini belirten Dr. Karagülle, kemoterapi ünitesi açıldığı günden bu zamana toplam 350 hastanın tedaviye alındığını, tedaviye alınan hastalara 535 seans kemoterapi uygulandığını sözlerine ekledi.