Bora Balcıoğlu, Ayfar Otomotiv İşçileriyle Buluştu 

Silivri'nin seçim atmosferi her geçen gün daha da hareketleniyor. CHP'nin Silivri Belediye Başkan Adayı Bora Balcıoğlu, yoğun seçim kampanyası çerçevesinde Çanta Sancaktepe Mahallesi'ndeki Ayfar Otomotiv Sanayi fabrikasını ziyaret etti. İlçe yöneticileri ve Belediye Meclis Üyesi Aday Adayları ile birlikte gerçekleşen bu ziyarette, Balcıoğlu işçilerin ve onların çocuklarının geleceği üzerine odaklandı.

Adil ve Sürdürülebilir Belediyecilik Anlayışı:

Balcıoğlu, fabrika ziyareti sırasında kadın işçilerle yaptığı sohbette, Silivri Belediyesi'nin adil, sürdürülebilir ve çevreci bir belediyecilik anlayışıyla yönetilmesinin önemine değindi. Bu vizyonun, özellikle kadınlar ve çocuklar için daha iyi bir gelecek oluşturmayı hedeflediğini vurguladı.

Kreş ve Gündüz Bakım Evleri Projesi:

Balcıoğlu, çalışan anneler için kreş ve gündüz bakım evlerinin önemini vurgulayarak, bu projelerin Silivri Belediyesi'nin öncelikleri arasında yer alacağını belirtti. Bu tesislerin, hem çocukların erken yaşta kaliteli eğitim almasını sağlayacağını hem de annelerin iş ve aile hayatını dengede tutmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Balcıoğlu ayrıca, Silivri'deki eğitim ve sosyal yardım projeleri hakkında bilgi verdi. Bu projelerin, toplumun her kesimine yönelik olduğunu ve özellikle dezavantajlı gruplara destek sağlamayı amaçladığını söyledi.

Toplantıda, kadın işçilerin çocukları için duyduğu endişelere de değinen Balcıoğlu, "Çocuklarımızın geleceği için bir Silivri inşa edeceğiz" diyerek, gelecek nesiller için umut dolu bir mesaj verdi. Kadın işçilerin sorunlarına ve taleplerine dikkat çekerek, bu konuların çözümünde aktif bir rol almayı taahhüt etti.