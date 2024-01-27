Bora Balcıoğlu Hız Kesmiyor

CHP Silivri Belediye Başkan Adayı Bora Balcıoğlu ve İlçe Başkanı İbrahim Kömür, yoğun seçim kampanyası çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Belediye Başkanı Adayı Balcıoğlu, Silivri'nin Değirmenköy ve Ortaköy bölgelerinde bulunan fabrikalara gerçekleştirdiği ziyaretlerle işçilerin nabzını tutarken, aynı zamanda gerçekleştirdiği kadın buluşmalarıyla kadınların gönlünü fethetmeye devam ediyor.

CHP'nin Silivri Belediye Başkan Adayı Bora Balcıoğlu, İlçe Başkanı İbrahim Kömür ve parti yöneticileri, Meclis üyesi aday adaylarıyla beraber, seçim çalışmalarının ötesinde, Silivri'nin toplumsal yapısına derinden nüfuz ediyorlar. Bu kapsamda, Değirmenköy ve Ortaköy bölgelerindeki önemli fabrikalara gerçekleştirdikleri ziyaretlerle, fabrika işçilerinin nabzını tutarken gerçekleştirdiği kadın buluşmalarıyla kadın seçmenlerin gönlünü kazanmaya devam ediyor.

Fabrika Ziyaretlerinde Sosyal ve Eğitim Taahhütleri

Balcıoğlu, seçim kampanyasının hareketli temposu içinde, Değirmenköy'deki Birlik Bağlantı Fabrikası'na ve Ortaköy Sanayi Bölgesi'ndeki Serin Cıvata ve Emek Perçin Fabrikaları'na ziyaretlerde bulunarak işçilerle bir araya geldi. Belediye Başkanı Adayı Balcıoğlu, fabrika ziyaretlerinde işçilerle yaptığı görüşmelerde, sosyal yardımların ve öğrencilere yönelik eğitim desteklerine yönelik olarak ailelerin ve gençlerin refahı için somut adımlar atacaklarını belirtti. Ayrıca Balcıoğlu, eğitim desteklerini, özellikle genç neslin geleceğine yönelik önemli bir yatırım olarak gördüğünü belirtti.

Silivri'de 'veren elin alan eli görmediği' bir anlayışla hareket edileceğini vurgulayan Balcıoğlu, ihtiyaç sahipleri ve dezavantajlı gruplara yönelik projelerinin hazır olduğunu vurguladı. Ayrıca Balcıoğlu, işçi kadınlara "Silivri'de hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği" taahhüdünde bulundu.

Fabrika ziyaretleri sonrası Silivri'nin acı anlarında da halkın yanında olan Balcıoğlu, Gümüşyaka Camii'nde Recep Çetinkaya'nın cenaze namazına katılarak, son yolculuğunda ailesine destek oldu.

Balcıoğlu Kadınların Gönlünü Fethetmeye Devam Ediyor

CHP Silivri Belediye Başkan Adayı Bora Balcıoğlu, Silivri'nin Alibey Mahallesi'nde kadınlarla bir araya geldi. Bu buluşmada Balcıoğlu, Silivri'nin yönetiminde kadınların ve gençlerin etkin rol alacağını vurguladı. Atatürk'ün "Dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir" sözlerini hatırlatarak, kadınların toplumsal ve siyasal yaşamdaki önemine değindi. Balcıoğlu, "Kadınlarımız ve gençlerimizle omuz omuza Silivri'mizi yöneteceğiz" diyerek, Silivri'nin gelişimi ve yönetimi konusunda kadınların önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Balcıoğlu'nun bu etkinliği, Silivri'nin yönetiminde kadınların daha fazla söz sahibi olmasını ve toplumsal değişimde aktif roller üstlenmeleri konusundaki hedefinin bir göstergesi olarak yorumlandı. Bora Balcıoğlu’nun bu tutumu, Silivri'nin her kesiminden insanın sesini duyarak, daha adil ve kapsayıcı bir toplum yapısını destekleme yönünde atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.