Bora Balcıoğlu'ndan Vergi Dairesi ve Mal Müdürlüğü'ne Ziyaret
CHP Silivri Belediye Başkan Adayı Bora Balcıoğlu'nun yoğun ve verimli bir saha ziyaretleri programı, Silivri'nin çeşitli yönlerine odaklanarak devam ediyor. Balcıoğlu ve ekibi, ilçenin gelişimine katkı sağlamak amacıyla kritik öneme sahip kurumları ziyaret etmeye devam ediyor.
Bora Balcıoğlu, Silivri Vergi Dairesi Müdürü Serdar Özbay'ı ve Silivri Mal Müdürü Hayrettin Gök'ü, ziyaret etti. Balcıoğlu gerçekleştirdiği ziyarette kamu kurumlarıyla iş birliği ve şehrin kalkınması için yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca müdürlük personellerini ziyaret ederek kamu kurumlarına yakın noktalara kuracakları kreş ve gündüz bakım evi projelerinden bahseden Balcıoğlu personellerin talep ve önerilerini dinledi.