Bora Balcıoğlu'ndan Vergi Dairesi ve Mal Müdürlüğü'ne Ziyaret

Bora Balcıoğlu, Silivri Vergi Dairesi Müdürü Serdar Özbay'ı ve Silivri Mal Müdürü Hayrettin Gök'ü, ziyaret etti. Balcıoğlu gerçekleştirdiği ziyarette kamu kurumlarıyla iş birliği ve şehrin kalkınması için yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca müdürlük personellerini ziyaret ederek kamu kurumlarına yakın noktalara kuracakları kreş ve gündüz bakım evi projelerinden bahseden Balcıoğlu personellerin talep ve önerilerini dinledi.