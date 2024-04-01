Bora Balcıoğlu: Silivri kazandı

Silivri 31 Mart'ta yaptığı seçimle %53.19'la (62 bin 774 oy) CHP Adayı Bora Balcıoğlu'nu yeni dönemin Belediye Başkanı olarak belirledi. Volkan Yılmaz oyların %39.54'dünü (46 bin 663), İYİ Parti Adayı Bihter Sezer Akbaş %1.51'ni (1779), Yeniden Refah Partisi Adayı Ömer Hakverdi de %1.38 oy oranıyla (1629) süreci tamamladı.

Silivri'nin yeni dönem Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, seçim zaferinin ardından, Silivri Sahili Atatürk Meydanı'nda bir araya geldiği yaklaşık 20 bin hemşerisiyle birlikte yeni bir dönemin başlangıcını kutladı. "Güzel Silivri'min güzel insanları!" diye seslendiği kalabalığa umut ve heyecan dolu bir konuşma yapan Balcıoğlu, Silivri'nin tarihinde yeni bir sayfanın açıldığını müjdeledi.

Meydanda toplanan binlerce vatandaşa hitap eden Balcıoğlu, "Bu akşam Silivri'miz kazandı, Silivri'mizin kadınları, çocukları, yaş almış büyükleri kazandı" diyerek, zaferin sadece bir kişinin veya bir grubun değil, tüm Silivri'nin ortak başarısı olduğunu vurguladı. Balcıoğlu, seçim sonuçlarının ardından, katılımcı demokrasi anlayışıyla, tüm Silivrili vatandaşların sesini daha gür çıkaracaklarını belirtti.

BALCIOĞLU: HİÇBİR HEMŞEHRİMİZİ ARKADA BIRAKMAYACAĞIZ

Sevgi, saygı ve huzur dolu bir Silivri vizyonunu paylaşan Balcıoğlu, "Kim olursa olsun, düşüncesi ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, hiçbir hemşerimizi arkada bırakmayacağız, ötekileştirmeyeceğiz," diyerek, herkesi kucaklayacaklarını ve eşit hizmet götüreceklerini ifade etti. Balcıoğlu'nun bu sözleri, meydandaki coşkuyu daha da artırdı.

“GELECEĞİN SİLİVRİ'SİNDE SEVGİ VE HUZUR VAR”

"Geleceğin Silivri'sinde ayrı gayrı yok" diyen Balcıoğlu, fikir alışverişi, diyalog ve karşılıklı saygının hakim olacağı bir yönetim anlayışını benimseyeceklerini belirtti. Balcıoğlu, "Geleceğin Silivri'sinde mutluluk var" diyerek, Silivri'nin geleceğine dair olumlu ve umut verici bir tablo çizdi.

Silivri Sahili'nde yapılan bu tarihi konuşma, binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.