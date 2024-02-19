Bora Balcıoğlu, Silivri Sanayi Sitesi Esnaflarını Ziyaret Etti

Esnafların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Balcıoğlu, karşılaştıkları zorluklar için çözüm önerilerini aktardı. Özellikle sanayi sitesi esnafının vurguladığı nitelikli eleman ihtiyacına yönelik olarak, eleman yetiştirecek eğitim projeleri hakkında bilgiler verdi.

Esnafların Sorunlarına Dikkat

Balcıoğlu, ziyaretinde esnafların işletmeleri için karşılaştıkları zorlukları dinleyerek, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini aktardı. Esnafların özellikle kalifiye eleman bulma konusundaki sıkıntılarına dikkat çekti ve bu konuda somut adımlar atacaklarını belirtti.

Kalifiye Eleman İhtiyacına Çözüm

Silivri Sanayi Sitesi esnafının kalifiye eleman ihtiyacını gidermek amacıyla hazırlanan eğitim projeleri hakkında ayrıntılı bilgi veren Balcıoğlu, bu projelerin, yerel iş gücü piyasasını güçlendireceğini ve esnafların ihtiyaç duyduğu kalifiye çalışanları yetiştireceğini vurguladı. Eğitim projelerinin, Silivri’nin gençleri için de yeni istihdam fırsatları yaratacağını ekledi.

Esnaftan Yoğun İlgi

Balcıoğlu'nun sanayi sitesi ziyareti, esnaflar tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı. Esnaflar, kendi sorunlarını dinleyen ve somut çözüm önerileri sunan bir belediye başkan adayıyla buluşmanın memnuniyetini ifade ettiler.