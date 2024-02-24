Bora Balcıoğlu, Sinoplu Vatandaşlarla Buluştu

Sinoplularla Samimi Sohbetler

Balcıoğlu ve ekibi, Sinoplu vatandaşlarla yaptıkları samimi sohbetlerde, Silivri için planladıkları projeleri ve hedefleri detaylandırdı. Her kesimin sesine kulak vermenin önemi üzerinde duran Balcıoğlu, tüm Silivrililerin görüş ve önerilerini önemsediklerini vurguladı.

Sinoplulardan Destek ve İlgi

Sinoplular, Balcıoğlu'nun vizyonuna ve Silivri için hazırladığı projelere yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar, sunulan fikirlerin ve projelerin Silivri'nin gelişimi açısından taşıdığı önemi vurgulayarak, Balcıoğlu'na desteklerini ifade etti.

