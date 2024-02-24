Bora Balcıoğlu, Sinoplu Vatandaşlarla Buluştu
CHP Silivri Belediye Başkan Adayı Bora Balcıoğlu, seçim çalışmalarının yoğun temposunda Mimarsinan Mahallesi'nde bir araya geldiği Sinoplu vatandaşlarla, Silivri'nin geleceğine dair umutlarını ve projelerini paylaştı. Köşem Kafe'deki samimi buluşma, 'Geleceğin Silivri'si' vizyonunun anlatıldığı yoğun katılımlı bir toplantı oldu.
Sinoplularla Samimi Sohbetler
Balcıoğlu ve ekibi, Sinoplu vatandaşlarla yaptıkları samimi sohbetlerde, Silivri için planladıkları projeleri ve hedefleri detaylandırdı. Her kesimin sesine kulak vermenin önemi üzerinde duran Balcıoğlu, tüm Silivrililerin görüş ve önerilerini önemsediklerini vurguladı.
Sinoplulardan Destek ve İlgi
Sinoplular, Balcıoğlu'nun vizyonuna ve Silivri için hazırladığı projelere yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar, sunulan fikirlerin ve projelerin Silivri'nin gelişimi açısından taşıdığı önemi vurgulayarak, Balcıoğlu'na desteklerini ifade etti.