Boston Celtics, Doğu Konferansı'nda liderliğini sürdürdü

NBA’de Boston Celtics, Atlanta Hawks’ı sahasında 125-117’lik skorla mağlup ederek Doğu Konferansı liderliğini sürdürdü.

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon 7 karşılaşmayla devam etti. Doğu Konferansı’nda zirvede bulunan Boston Celtics, 10. sırada yer alan Atlanta Hawks’ı 125-117 yenerek, liderliğini sürdürdü. Celtics’te Kristaps Porzingis 31 sayı, 3 ribaund ve 1 asistle, Derrick White 21 sayı, 7 asist, 6 ribaundla, Jayson Tatum da 20 sayı, 9 ribaund, 7 asistle galibiyette önemli pay sahibi oldu. Atlanta’da ise Saddiq Bey 25 sayı, 9 ribaund, Trae Young da 20 sayı, 10 asistle mücadele etti. Bu sonucun ardından Boston Celtics, 39. galibiyetini elde ederken, Atlanta Hawks 29. yenilgisini yaşadı.

Cavaliers, Wizards’ı yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı

Doğu Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Washington Wizards’ı 114-106’lık skorla yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı. Cavaliers’ta Donovan Mitchell, 40 sayı, 8 ribaund, 5 asistlik performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Konuk takımda Evan Mobley 22 sayı ve 8 ribaund, Darius Garland 13 sayı ve 4 asist, Jarrett Allen da 12 sayı ve 9 ribauntluk katkı sağladı. Wizards’ta ise Kyle Kuzma’nın 28 sayı ve 4 ribaundu, Corey Kispert’in 23 sayı ve 7 ribaundu, Daniel Gafford’un da 14 sayı ve 13 ribaundu mağlubiyeti önleyemedi.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Washington Wizards: 106 - Cleveland Cavaliers: 114

Charlotte Hornets: 117 - Toronto Raptors: 123

Philadelphia 76ers: 104 - Golden State Warriors: 127

Boston Celtics: 125 - Atlanta Hawks: 117

Miami Heat: 116 - San Antonio Spurs: 104

Sacramento Kings: 120 - Detroit Pistons: 133

Los Angeles Clippers: 106 - New Orleans Pelicans: 117