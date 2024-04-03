Bozüyük Belediyesi'nden Otizm Farkındalık Günü'ne özel atölye çalışması
Bozüyük Belediyesi tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle 'Biz Bir Bütünün Parçalarıyız' adlı atölye çalışması düzenlendi.
Bozüyük Belediyesi tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle “Biz Bir Bütünün Parçalarıyız” adlı atölye çalışması düzenlendi.
Bozüyük Belediyesi Sanatevi’nde 2 grup halinde düzenlenen bu anlamlı etkinlikte öğrenciler Bozüyük Belediyesi Özel Eğitim Eğitmeni Esin Özyetkin’in nezaretinde çeşitli materyaller kullanarak sanat etkinliği gerçekleştirdi. Öğrencilerin bu eğlenceli sanat etkinliğinden büyük keyif aldığı gözlendi.