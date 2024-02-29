Bozüyük'te camiler Ramazana hazırlanıyor

Bozüyük Belediyesi tarafından ilçe genelindeki camilerde Ramazan ayı öncesinde temizlik çalışmaları başlatıldı.

Bozüyük'te camiler Ramazana hazırlanıyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bozüyük Belediyesi tarafından ilçe genelindeki camilerde Ramazan ayı öncesinde temizlik çalışmaları başlatıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Ramazan ayında vatandaşların ibadet yeri olan camilerin daha temiz ve sağlıklı olması, vatandaşların temiz bir alanda ibadet edebilmelerini sağlamak amacıyla cami ve mescitlerde belirli bir program dahilinde temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Temizlik ekiplerince cami ve mescitlerde kapsamlı olarak yürütülen temizlik çalışmalarında cami içindeki halılar süpürülüyor, kapı ve camlar itina ile siliniyor, ayakkabılıklar temizleniyor.

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