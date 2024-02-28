Breaking Yarışması 'Red Bull BC One Cypher' Türkiye Finali'ne geri sayım başladı

Her yıl 30’u aşkın ülkede dünyanın en iyi B-Boy ve B-Girl’lerini belirleyen Red Bull BC One Cypher için geri sayım başladı. Finali 10 Mart saat 16.00’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek yarışmanın başvuruları alınıyor.

30’u aşkın ülkede dünyanın en iyi B-Boy ve B-Girl’lerini belirlemek için düzenlenen ve küresel anlamda en prestijli breaking yarışmalarından olan Red Bull BC One Cypher’ın Türkiye Finali 10 Mart’ta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek. Geri sayımın başladığı organizasyona katılım redbull.com/bconecypherturkiye üzerinden yapılabiliyor. 9 kez Türkiye Şampiyonu olan B-Boy Jester, B-Boy Lilou ve B-Girl Dora’nın jüri koltuğunda olduğu yarışma, Türkiye’nin her noktasından yeteneğine güvenen dansçıların başvurusuna açık.

Red Bull BC One Cypher’a 3 Mart tarihine kadar başvurular yapılabiliyor. Dans severlerin görsel bir şölen yaşayacağı etkinliğin biletlerinin biletix’ten alındığı belirtildi.

Dünya finali

Türkiye’nin de dahil olduğu 30’u aşkın ülkede düzenlenen yarışma kapsamında, her ülkenin kazananları bu yıl 7 Aralık’ta Brezilya, Rio de Janeiro’da gerçekleştirilecek dünya finaline katılmaya hak kazanacak.

2024 Olimpiyat Oyunları’na hazırlık

Verilen bilgiye göre, tüm dünyada hip-hop sokak kültürünün önemli unsurlarından sayılan dinamik ve akrobatik bir dans türü olan breaking, 1970’li yılların başında ABD’de başlayarak kısa zamanda tüm dünyada gençliği etkisi altına almasıyla biliniyor. Son yıllarda hem bir dans hem de bir spor dalı olarak öne çıkan breaking, şimdi de Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin onayıyla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda yeni bir kategori olarak yerini almaya hazırlanıyor. Bu zamana kadar sokak dansı olarak değerlendirilen breaking, 2018 yılında Arjantin’de düzenlenen Gençlik Olimpiyatları’nda yoğun ilgi görmesinin ardından Olimpiyat branşı olarak değerlendirmeye alınmıştı.