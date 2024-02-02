Britanyalı öğretmen, Kartal'da silahla vurularak öldürüldü

Kartal’da bir anaokulunda İngilizce öğretmeni olan Büyük Britanya uyruklu Katie Erorbay, kendisine takıntılı olan şahıs tarafından silahla vurularak öldürüldü. Öğretmeni öldüren katil zanlısı kendi kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Şahsın kadını silahla vurduğu ve ardından kendi kafasına ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kartal’da dün saat 15.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Büyük Britanya uyruklu Katie Erorbay, dün saat 15.20 sıralarında okuldan çıktı. Aracına binen Erorbay’a yaklaşan Mustafa G., Erorbay’ı zorla araçtan indirmeye çalıştı. Mustafa G., tartıştığı kadına aracında otururken silahla ateş etti. Kanlar içinde kalan Erorbay hayatını kaybetti. Genç kadını vuran katil zanlısı Mustafa G. aynı yerde kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla Mustafa G. hastaneye kaldırıldı. Katie Erorbay’ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yapılan soruşturmada, ticari taksicilik yapan Mustafa G.’nin öğretmen Erorbay’a takıntılı olduğu, sık sık okul çıkışına gelerek kadını rahatsız ettiği öğrenildi.

Olay anı kamerada

Mustafa G.’nin Katie Erorbay’ı silahla vurduğu ve ardından kendisini kafasından vurduğu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Elde edilen cep telefonu görüntülerinde ise vurulan Katie Erorbay’ın aracında kanlar içinde oturduğu ve vatandaşların kadına pansuman yaptığı, kadını vurduktan sonra kendisini de vuran şahsın yerde yaralı halde yattığı anlar yer alıyor.