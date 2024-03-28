Buğra Kavuncu Silivri'de ziyaretlerde bulundu

Gün boyunca süren ziyaretlerde Kavuncu ve beraberindekiler, Silivri esnafının sorunlarını dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı. Vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren ekip, Silivri'nin ihtiyaçlarına yönelik projelerini de anlattı.

İYİ Parti'nin yerel yönetimdeki adaylarıyla birlikte Silivri'de yapılan bu ziyaretler, partinin seçim kampanyası kapsamındaki etkinliklerin önemli bir parçasını oluşturuyor. Kavuncu ve ekibi, halkla doğrudan temas kurarak yerel yönetimlerde yapacakları değişim ve dönüşümü anlatmayı hedefliyor.

Esnaf ziyaretlerinin ardından yapılan açıklamada, Kavuncu'nun Silivri için taahhütlerinin altı çizildi. Silivri'nin potansiyelini ortaya çıkaracak projelerle ilgili detaylar paylaşılırken, partinin yerel yönetim adaylarının da halkın taleplerine duyarlılığı vurgulandı.

