Bulgaristan seçimleri için Türkiye'deki çifte vatandaşlar sandık başında

Bulgaristan'da yapılan genel seçimi için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar oy kullanma işlemlerine başladı.

Bulgaristan seçimleri için Türkiye'deki çifte vatandaşlar sandık başında
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bulgaristan’da yapılan genel seçimi için Türkiye’de yaşayan çifte vatandaşlar oy kullanma işlemlerine başladı.

Bulgaristan’daki genel seçim için Türkiye’de yaşayan çifte vatandaşlar oy kullanma işlemine 07:00 itibari ile başladı. Kırklareli’nde de Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Anadolu Lisesinde sandık kuruldu. Kırklareli’nde yaşayan çifte vatandaşlar sabahın erken saatinde sandık başına geldi. Bulgaristan hükümeti parlamento seçimleri için 6. defa sandık başına gittiğini ifade eden Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş, çifte vatandaşları sandığa davet etti. Seçimlerin önemine değinen Ateş, Türkiye’deki çifte vatandaşların sandık başında olduğunu söyledi.

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Öte yandan seçimler için Kırklareli’nde 7 sandık kuruldu.