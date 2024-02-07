Bursa'da 3 kilo 300 gram kokain ele geçirildi

Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nefes kesen operasyonla bir SUV araçta satışa hazır halde 3 kilo 300 gram kokain ele geçirdi.

Bursa'da 3 kilo 300 gram kokain ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nefes kesen operasyonla bir SUV araçta satışa hazır halde 3 kilo 300 gram kokain ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmalarına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen H.İ.M. isimli şahsı gözaltına aldı. H.İ.M.’nin üzerinde, ikametinde ve aracında yapılan aramada satışa hazır halde 3 kilo 300 gram kokain ele geçirildi.

MDK
MDK
MDK
MDK

Gözaltına alınan şahsın sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Şahsın kullandığı cipte sahte basın kartı da ele geçirildi