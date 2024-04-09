Bursa'da BUDO iskelesinin yanında tekne battı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan BUDO iskelesinin yanında bir tekne su alarak battı.

Bursa'da BUDO iskelesinin yanında tekne battı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bulunan BUDO iskelesinin yanında bir tekne su alarak battı.

Edinilen bilgiye göre, BUDO iskelesinin yanında bulunan tekne, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı su almaya başladı. Tekne bir süre su aldıktan sonra bir kısmı üstte kalacak şekilde battı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı bot sevk edildi.

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Bölgedeki çalışma sürüyor.