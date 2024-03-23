Bursa'da çevreyi böyle katlediyorlar

Bursa'da bir beton mikseri, yola beton dökerek ilerledi. Mikser sürücüsünün umursamaz tavırları kameraya yansıdı.

Bursa'da çevreyi böyle katlediyorlar
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’da bir beton mikseri, yola beton dökerek ilerledi. Mikser sürücüsünün umursamaz tavırları kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi Hayran Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan beton mikseri, arkasına beton dökerek ilerledi. Çevreyi kirleten umursamaz şoför, saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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