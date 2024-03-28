Bursa'da genç kızların kavgası kamerada
Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde 2 genç kızın kavgası amatör kameraya saniye saniye yansıdı.
Bursa’nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde 2 genç kızın kavgası amatör kameraya saniye saniye yansıdı.
Olay Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. 2 genç kız arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Saça saça, baş başa kavga eden genç kızları, çevredeki vatandaşlar zorlukla ayırdılar. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.
Kavga eden kızlar olay yerinden uzaklaştılar.