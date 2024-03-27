Bursa'da kadınlar saç saça birbirlerine girdi

Bursa'da yol ortasında 2 kadın saç baş birbirlerine girdi. Başka bir olayda ise iki şoför yol tartışması yüzünden kavga etti.

Bursa'da kadınlar saç saça birbirlerine girdi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’da yol ortasında 2 kadın saç baş birbirlerine girdi. Başka bir olayda ise iki şoför yol tartışması yüzünden kavga etti.

Bursa’da 2 kadın henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı birbirlerine girdi. Saç baş yolan kadınlar, saniye saniye kameraya yansıdı.

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Öte yandan, merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde yol verme yüzünden sürücüler tartışma yaşadı. Sözlü tartışma, bir süre sonra kavgaya döndü. Motosiklet kasklarının havada uçuştuğu kavga, saniye saniye amatör kameraya yansıdı.