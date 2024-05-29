Bursa'da kayıp adam denizde boğularak hayatını kaybetti

Bursa’nın Mudanya ilçesinde ailesinin kısa bir süre önce kayıp ihbarında bulunduğu adamın boğularak hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Mudanya ilçesi Güzelyalı sahilinde suyun üzerinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine acil sağlık ekipleri ve deniz polisi sevk edildi. Yapılan incelemede üzerinde Bulgaristan kimliği bulunan 67 yaşındaki Muhammet Ahmet Nedzhip’e ait ceset olduğu tespit edildi. İlk belirlemelere göre talihsiz adamın boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Ayrıca, cesedin bulunmadan kısa bir zaman önce ailesi tarafından kayıp ilanı verildiği anlaşıldı.