Bursa itfaiyesi mart ayında bin 165 olaya müdahale etti

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, mart ayında bin 165 yangın ve olaya müdahale etti.

Bursa’da 30 istasyonda 655 personel, 135 araçla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, mart ayında 585 yangın, 563 arama kurtarma ve önleyici tedbir, 17 diğer itfaiye hizmetleri olmak üzere bin 165 olaya müdahale etti.

Yapılan açıklamada ayrıca tatbikatlarda 10 bin 385 kişiye eğitim verildiği, olaylarla alakalı 186 itfaiye raporunun hazırlandığı ve 21 yangın önlem denetimi gerçekleştirildiği bildirildi.