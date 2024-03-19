Bursaspor'da Kırklarelispor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor bir günlük iznin ardından bugün Kırklarelispor maçı hazırlıklarına başladı.

Bursaspor'da Kırklarelispor maçı hazırlıkları başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursaspor bir günlük iznin ardından bugün Kırklarelispor maçı hazırlıklarına başladı.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 32. haftasında sahasında konuk edeceği Kırklarelispor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı. Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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