Bursaspor'da kritik toplantı gerçekleşti

Bursaspor Genel Sekreteri Erkan Öncel, benzinlik arazisinin satışının durduğunu belirtirken, şirketleşme ile ilgili de önemli bilgiler verdi. Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Güleç ise kulübün geleceği ile alakalı önemli adımlar attıklarını ve sistemin böyle gitmeyeceğini dile getirdi.

Bursaspor Genel Sekreteri Erkan Öncel ile Reklam ve Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Güleç, basın toplantısı düzenledi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yapılan toplantıda ilk sözü alan Erkan Öncel, “Bugünkü basın toplantımızı 4 ana başlık şeklinde planladık: Benzin istasyonu arazisinin son durumu, AK Parti belediye başkanları ziyaretleri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve aynı zamanda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay’ın ziyaretleri, son olarak da kulübün şirketleşme hamleleri. İlk olarak herkesin merak ettiği benzin istasyonu arazisinin durumuyla başlayalım. Bu konuda yönetim kurulu olarak çok emek verdik. Kulübümüz için önemli bir değerin elimizden kayıp gitmesini istemedik. Bir dizi ziyaretler gerçekleştirdik ve sonunda başarılı olduk. Eski bakanımız Faruk Çelik ve Bursa Milletvekilimiz Mustafa Varank’ın katkılarıyla benzin istasyonu arazisinin satışını durdurduk. Bu bizler için büyük bir başarı ve hedeflerimizden birini gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

“Ciddi gelişmeler olacak”

Erkan Öncel, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve beraberindekilerle yapılan görüşme ile ilgili olarak da, “Kulübümüze son dönemde gerçekleşen ziyaretlerden biri de büyükşehir belediye başkanlarımızın iade-i ziyaretiydi. Kendileri hem oyuncularımızla bir araya geldi hem de yönetim kurulu olarak görüşmeler yaptık. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki biz gelecek için çok umutluyuz. Yapabileceğimiz hamleleri masaya yatırdık ve hemen hemen hepsinde mutabık kaldık. İlerleyen günlerde yapacağımız çalışmaları duyuracağız. Üçüncü başlığımız Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Başkan Vekili, aynı zamanda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay ile yaptığımız görüşmelerdi. Bununla ilgili çok soru aldık. Bazı gelişmeleri direkt duyuramıyoruz, ancak federasyonun Vakıfköy’ü milli takımlar merkezi olarak kullanma gibi bir düşüncesi ve projesi olduğunu belirtmeliyim. Futbolcu fabrikamızın öneminin farkındalar ve bu konuda çalışmalar yapacaklarını biz de onlara destek olacağız. Altyapımız bizim için kırmızı çizgimiz. Yönetim olarak projelerimiz var ve ilerleyen dönemde ciddi gelişmeler olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“TFF üst liglerdeki takımların şirketleşmesi yönünde karar aldı”

Bursaspor Kulübü Genel Sekreteri Erkan Öncel, herkesin merak ettiği şirketleşme konusuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Son dönemde gündeme gelen şirketleşme hamlelerimiz ile devam edelim. Öncelikle belirtmeliyim ki kulüp olarak bu sisteme geçmek zorundayız. Federasyon ile yaptığımız toplantıda bunu da dile getirdiler. Bununla birlikte kulübümüzün menfaatlerini koruyarak hareket edeceğiz. Kimseyi zarara uğratmak istemiyoruz. Bu konuyla ilgili bizleri arayan herkesle iletişime geçiyoruz, toplantılar yapıyoruz. Hangi modelin bize daha uygun olduğu konusunda araştırmalarımız devam ediyor. Bir ekip oluşturduk ve onlar da ellerinden geleni yapıyorlar. Bu durum bizi mutlu ediyor ve umuyoruz ki bu süreçten de alnımızın akıyla çıkacağız. Bizim dernek statüsünden varlığımızı sürdürmemiz çok zor. TFF de üst liglerdeki takımların şirketleşmesi yönünde karar aldı.”

“Mikro bütçeler yöneten insanlar, makro düzeyde bütçeleri yönetemez”

Bursaspor Kulübü Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Güleç de şirketleşme ile alakalı önemli açıklamalar yaptı. Güleç, “Biz 100 günlük bir görev süresi için buraya geldik. Buradan enkaz edebiyatı da yapabiliriz, top da çeviririz ama biz gelirken bunların hiçbirini yapmamak için geldik. 100 gün sonra da takdiri kongre üyelerine bırakacağız. Projelere baktığımda da içinden çıkılmaz işler gördük. 5 aylık yönetimin 10 yıllık sözleşme imzaladığını da gördük. Biz polemik oluşturmak için demiyoruz bunları. Ama sistem böyle asla gitmez. Eskinin derdi ile mi uğracağız, yoksa yeni projelerle mi uğraşacağız. Şirketleşme konusunu Bursa kamuoyuna sunduk ve güzel de tepkiler aldık. Şirketleşmekle alakalı çok süreç var. Mikro bütçeler yöneten insanlar, makro düzeyde bütçeleri yönetemez. Biz bu işi hem ulusal hem de global çağta finans uzmanları ile görüşeceğiz. BTSO’nun üst düzey yöneticileri ile tartışacağız. Belki FIFA’dan bir isim de olacak o masada. Bursa’yı iyi tanıyan isimler de olacak. Camianın da kendi yapısında bir düzeni var. Bu durumlar da bizi aşıyor. Biz gündeme getirdik ve gerekli mercilere durumu ilettik. Mayıs’taki gelecek olan yönetim kurulunun da bu işte kararlı olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Profesyonellerin yönetmesi gerekiyor”

Gökhan Güleç, sözlerine şöyle devam etti:

“Bursaspor’un faydasına ne gerekiyorsa onu yapacağız. Tek bir modeli oylatmak istemiyoruz. Birden fazla modele bakıyoruz. Barcelona, Twente, Ajax, Blacburn Rovers modelleri gibi hepsine bakıyoruz. Elimizden gelen ne varsa masaya koyacağız. Üst düzey durum bunlar. 1,5 milyar TL’lik artı bütçeyi dahi biz yönetemeyiz. Bunlar için finans uzmanları lazım. Kaldı ki biz eksi 1,5 milyar TL bakiyedeyiz. Kimse de bu rakamlarla muhattap olmadı. Bunları yönetecek insanların profesyonel olması gerekiyor. Biz çok ortaklı bir yapı düşüncesindeyiz. Bursa’nın vazgeçilmez kişilerinin de bu konuda somut adımlar atması gerekiyor. Bursaspor camiasının tüm unsurlarının işin içine katmamız gerekiyor. Kongre üyeleri de başrolde olabilir. Ancak bazı şeylerin de mahrem konuşulması gerekiyor. Bursaspor’un hassasiyetinin de farkındayız.”

Bursaspor 5,5 milyon TL’lik destek

Bu arada Bursaspor Kulübü’ne geçtiğimiz günlerde yapılan ziyaretin detayları ortaya çıktı. Bursaspor Kulübü Genel Sekreteri Erkan Öncel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a ilaveten Ak Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak’ın kulübe nakdi yardım yaptığını bildirdi. Alinur Aktaş’ın 3 milyon TL, Mustafa Dündar’ın 1 milyon TL, Oktay Yılmaz’ın 1 milyon TL yardım yaptığı belirtilirken, Celil Çolak’ın da 500 bin TL’lik destek çıkacağı aktarıldı.