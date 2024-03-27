Bursaspor'da Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 33. haftasında deplasmanda konuk olacağı Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bursaspor'da Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 33. haftasında deplasmanda konuk olacağı Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda çift kale maçlar yaparak tamamladı. Yeşil-beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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