Bursaspor Kulübü, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti
Bursaspor Kulübü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a katkılarından dolayı teşekkür mesajı yayımladı.
Bursaspor Kulübü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a katkılarından dolayı teşekkür mesajı yayımladı.
Bursaspor Kulübü’nün resmi sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesaj şu şekilde: “Kulübümüze son dönemdeki maddi manevi katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.”