Bursaspor taktik çalıştı
Bursaspor'da, Bucaspor 1928 maçı hazırlıkları bugün yapılan idmanla devam etti.
Bursaspor’da, Bucaspor 1928 maçı hazırlıkları bugün yapılan idmanla devam etti.
Bursaspor, TFF 2. Lig’in 28. haftasında sahasında konuk edeceği Bucaspor 1928 maçı hazırlıklarına öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde geçiş oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı.
Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.