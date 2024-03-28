Büyük Birlik Partisi'nden Bursa'da Cumhur ittifakına tam destek

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Bursa’da iftar yemeğinde vatandaşlarla buluştu. Ekrem Alfatlı, BBP teşkilatlarının iki aydır sahada olduğunu ve Cumhur İttifakına tam destek verdiğini belirterek, "31 Mart’ta Cumhur ittifakının Bursa’da başarılı olacağına inanıyoruz. Vatandaşlarımızdan talebimiz “Kent uzlaşısı” adı altında terör örgütünün siyasi uzantıları ile yapılan seçim işbirliklerini görmeleri ve bu ülkeye ve millete yapılan kötülüğe "dur" denilmesidir" ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Çiftehavuzlar Mahallesi’nde vatandaşlarla iftarda buluştu.

Osmangazi ilçe teşkilatının düzenlediği iftar yemeğine katılım sağladıklarını ifade eden Alfatlı, "Cumhurbaşkanımızın Bursa mitingine teşkilatlarımızla tam kadro katılım sağlıyoruz. Özellikle 31 Mart seçimlerinin Bursa’mıza, ilçemize, ülkemize ve İslam alemine, gönül coğrafyamıza hayırlar getirmesini diliyorum. Özellikler Bursa’da biz Büyük Birlik Partisi olarak, Cumhur İttifakı’na tam destek veriyoruz. Şu anda da güzel hizmetleri ile Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Alinur Aktaş’ı Cumhur İttifakı adayı olarak tüm gücümüzle destekliyoruz. Büyükşehir ve ilçelerimizde Cumhur İttifakı adaylarının seçilmesi adına Büyük Birlik Partisi ve Alperenler gecesini gündüzüne katarak çalışmakta” diye konuştu.

Alfatlı, iftarını vatandaşlarla açtıktan sonra vatandaşların dertlerini ve sıkıntılarını dinledi.