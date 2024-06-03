Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: 'İlçe sınırlarında havai fişek atanların ensesindeyiz'

Büyükçekmece Belediye Meclisi’nin 2024 yılı Haziran ayı 1. Meclis toplantısı Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleşti. Büyükçekmece sahilinde, halkı rahatsız eden ve çevreye zarar veren girişimlerin artmasına sessiz kalınmayacağını belirten Başkan Akgün, “Hiç kimsenin keyfi kendi için halkın huzur ve istirahatini bozmaya hakkı olamaz. Bunu hem siz bileceksiniz, hem de bu meclisin buna müsaade etmeyeceğini bileceksiniz. Büyükçekmece sınırları içerisinde havai fişek atan iş yerlerinin ensesindeyiz. Halkımızın huzurunu size bozdurtmayacağız” dedi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi’nin 2024 yılı Haziran ayı 1. Meclis toplantısı Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleşti. Oturumda gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddelerinin görüşülmesi öncesince söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Erçağ, Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Yazıcı, MHP Grup Başkanvekili M. Kemal Gül önemli gün ve haftalara yönelik mesajlarını paylaştılar. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve siyasi partilerin grup başkanvekilleri İsrail’in Gazze’deki katliamlarını kınadı.

Yeni dönem belediye başkan yardımcılarına başarı diledi

Başkan Akgün, belediye başkan yardımcılığı görevine atanan belediye meclis üyeleri Murat Erçağ, Rıza Can Özdemir ile Fen İşleri Müdürlüğü görevinden belediye başkan yardımcılığı görevine getirilen Özkan Saka’ya yeni görevlerinde başarılar diledi. Belediye başkan yardımcısı olarak atanan Murat Erçağ’ın yerine de CHP Grup Başkanvekili olarak Tarık Erdoğan seçildi.

“Halkımızın huzurunu size bozdurtmayacağız”

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında yapılan konuşmalarda ise son günlerde havaların ısınmasıyla birlikte Büyükçekmece sahillerine rağbet artması ve bunun doğurduğu çevresel sorunlar ön plana çıktı. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Başkan Akgün, “Albatros’ta içkili bir yer var. Gece saat 12 olmuş restoranın önünde 3 dakika, 5 dakika havai fişek gösterisi. Bunu bu meclis yasakladı. Uygulanıyordu, uyguladık. Her türlü idari karar alma yetkisine sahibiz. Büyükçekmece sınırları içerisinde tümüyle yasak. Belediyeden ruhsat almış işyerlerinin dikkatine sunuyorum. Herhangi bir saatte o havai fişekleri atarak cebinizden para harcıyorsunuz. Çocuğu yatağından hoplatıyorsunuz. Hastamıza büyük zarar veriyorsunuz. Hamile kadınımıza büyük zarar veriyorsunuz. Köpeklere, kedilere, kuşlara büyük zarar veriyorsunuz. Yapmayın. İş yerini kapatmaya kadar, ruhsat iptaline kadar gideceğiz. Bugün bu saatten itibaren alacağımız bu kararlar toplumun tümüyle menfaat icabıdır. Hiç kimsenin kendi keyfi için halkın huzur ve istirahatini bozamaz. Bunu hem siz bileceksiniz, hem de bu meclisin buna müsaade etmeyeceğini bileceksiniz. Büyükçekmece sınırları içerisinde havai fişek atan iş yerlerinin ensesindeyiz. Halkımızın huzurunu size bozdurtmayacağız” ifadelerini kullandı.

“Çöpünü yere atanlara mutlak suretle ceza kesilecek”

Büyükçekmece’de çevreye zarar veren, çöplerini çöp kutusu yerine yerlere ve sahillere atanlara da zabıta ekiplerinin ceza kesmeyi sürdüreceğini belirterek, “Zabıtaya verdiği talimat şu dur; Öncelikle bu şehrin ana caddeleri, sokakları ve özellikle halkın yoğun şekilde bulunduğu Kordonboyu, Büyük Atatürk Parkı, parklar, meydanlar hepimizin ortak buluşma noktasıdır. Her bir vatandaşımız buraları temiz tutarsa oradaki buluşmalarımız daha renkli olur. Zabıtaya ilave ekipler de aldık. Zabıta her gün mutlak süratle ceza kesme yöntemini uygulayacaktır. Kesin talimatımdır. Herkes gelip, Büyükçekmece’deki yapılanları yıkmak, burayı kirletmek hakkı gibi bir hak kendinde bulamaz. Çöpünü yere atıyorsa, çöp kutusuna koymuyorsa mutlak suretle ceza kesilecektir” şeklinde konuştu.

“Eski ev eşyaları 15 günde bir alınacak”

Eski ev eşyalarının gelişigüzel olarak sokağa ve çöp konteynerlerinin yakınına bırakanlar için de denetimlerin sıklaştırılacağını açıklayan Başkan Akgün, ‘’Ev eşyalarını aynı Avrupa’da da olduğu gibi 15 günde bir alacağız. Aciliyeti varsa vatandaş o zaman telefonla belediyeyi arayacak. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü özel araçlarla onları alacak ama aciliyet varsa keyfi değil. 15 günde bir evinin önünden alınacak. Her bir vatandaşımız evindeki atılacak olan eşyayı evinin önüne koyacak her ayın 1’inde ve 15’inde. Sonra tekrar 1’inde tekrar 15’inde alacağız. Bunun dışında istediği yere istediği şekilde o ev malzemelerini döken vatandaşlarımıza Çevre Kanuna göre para cezası vereceğiz. Birlikte koruyacağız bu şehri. Avrupa’da olduğu gibi randevulu olarak evinizden atacağınız eşyaları belediyenin ekipleri gelip alacak” dedi.