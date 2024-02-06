Büyükçekmece Belediye çalışanlarına yüzde 70 zam

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, belediyenin yeni zam oranını yüzde 70 olarak açıkladı.

Büyükçekmece Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, belediye işçilerinin yeni zam oranını açıkladı. Yeni zam oranı yüzde 70 olurken toplu iş sözleşmesi törenine katılan belediye çalışanları yüzde 70 oranında artış sağlayan yeni zamlı maaşlarını adeta bir bayram havasında kutladı. Öte yandan 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sosyal yardım ve kıdem ücretleri de yüzde 100 oranında arttırıldı.

“Türkiye’nin en güzel, en yaşanabilir ilçesini sizlerle birlikte oluşturduk”

Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediyesi’nin bugüne kadar örnek ve öncü hizmetlere imza attığını belirterek şöyle konuştu: “Gece gündüz çalıştık, hep beraber. Karda, kışta ve Türkiye’nin en güzel, en yaşanabilir ilçesini sizlerle birlikte oluşturduk. Herkes bugüne kadar Büyükçekmece Belediyesi’nin Türkiye’de nasıl bir örnek şehircilik yaptığını biliyor. Türkiye’de ilk defa Biz Büyükçekmece Belediyesi 2050 yılımızı planladık. 2050 yılında bu şehir nerede olmalıdır? Betona bu şehri nasıl teslim etmeyeceğiz? 80 bin dönümden fazla ekilen, biçilen alanlarımızı nasıl koruyacağız ve yeşilimizi nasıl koruyacağız? En büyük mücadelemiz budur. Ekonomik şartların bu kadar zor olmasına rağmen borçlarımızı yüzde 80 tamamladık. Çok büyük hizmetler yaptık. Personelimize de borcumuz yok. Emeklerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. 3, 4 gün sonra ne olacağını bilmiyoruz. Gönül ister ki bol paramız olsun. Sizlere, benimle beraber 6’da kalkıp sokakta çalışan, masada çalışan bütün arkadaşlarımıza daha fazla imkan tanıyalım. Ömrümü belediyeciliğe verdim. Hepiniz beni çok iyi tanıyorsunuz. Dolayısıyla elimizden geleni yapmaya gayret ettik. Devlet yüzde 49’a çıkardı. Biz yüzde 60, 62 civarındaki bir rakamla zar zor bu işi götürürüz diyorlar. Şimdi burada ben açıklayacağım ne yapacağımı. Keşke imkanlar olsa da daha fazla imkan tanısak. 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere sosyal yardım paketinize yüzde 100 yapılıyor. 300’den 600’e çıktı. Yine 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kıdem ücretinize yüzde 100 zam yapılmıştır. Esas sizleri ilgilendiren maaş zammı da 7. döneme yakışan yüzde 70’tir. Hepinize hayırlı olsun. Yapabileceğimizin en azamisini yaptık. Ailenizle beraber, çocuklarınızla beraber güzel bir yıl diliyorum. Desteklerinizi esirgemeyin. Hep birlikte 7. döneme çalışıyoruz.”

“Hasan Başkan bizim için çok değerlidir, çok kıymetlidir”

Törende konuşan Belediye İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Toplu İş Sözleşmeleri Genel Sekreteri Güney Demirdaş, "Sayın Başkanımıza bugün attığı bu adımda bir kere daha bizi memnun etmiştir. Değerli arkadaşlar Sayın Hasan Başkan’ım bizim için çok değerlidir, çok kıymetlidir. Toplu iş sözleşmesi ek protokolümüzde emeği geçen başta sayın başkanıma, belediyemizin bürokratlarına, şube başkanıma ve yönetimine, emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum " dedi.