Büyükçekmece'de bir gün önce tehdit edildiğini iddia etti, bir gün sonra copla darp edildi

Şanlıurfa’dan Büyükçekmece’ye kadar yakın akrabası husumetlileri tarafından takip edildiğini iddia eden kamyon sürücüsü, mal almaya geldiği iş yerinin önünde bir gün önce tehdit edildi bir gün sonra ise cop ile yere yatırılıp tekme tokat darp edildi. Polis şahısları kısa sürede tespit ederken kamyon sürücüsünün yerde yüzünün tekmelendiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre H.K. isimli kamyon şoförü olaydan bir gün önce Şanlıurfa’dan mal almaya geldiği un fabrikası bahçesinde husumetlisi olan yakın akrabaları tarafından tehdit edildi. Vatandaşlar araya girince ise akrabaları olay yerinden gitti. Bir gün sonra ise yine aynı iş yerinin önüne gelen 2 kişi tarafından darp edilmeye başlandı. Araya girenlere rağmen şahıslar H.K.’yı yere yatırıp yüzünü tekmeledi. Copla da darp edilen kamyon sürücüsü yine araya giren başka vatandaşlar tarafından kurtarıldı. H.K. polise olayla ilgili şikayetçi olurken şahıslar kaçtı. Şahısların yakalanma çalışması devam ediyor.

Copla darp ettiler

H.K.’nın 2 şahıs tarafından darp edildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, elinde cop olan bir şahısın H. K.’yı darp ettiği yere düştükten sonra diğer şahısın yüzünü tekmelemesi de yer aldı.