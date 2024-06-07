Büyükçekmece'de denizde bulunan kadın cesediyle ilgili yeni detay

Büyükçekmece Mimar Sinan’da balıkçılar tarafından bulunan kadın cesediyle ilgili yeni detay ortaya çıktı. Cesedin zincirle halıya bağlanıp ağırlıkla denize atıldığı ileri sürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece Mimar Sinan Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre balıkçılar tarafından sabah saatlerinde denizde hareketsiz duran bir ceset görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri ceset kıyıya çıkarıldı. Kıyıya çıkarılan cesedin bir kadına ait olduğu tespit edildi.

Ceset ile ilgili yeni detay ortaya çıktı

Balıkçılar tarafından bulunan kadın cesediyle ilgili yeni detay ortaya çıktı. Cesedin zincirle halıya bağlanıp ağırlıkla denize atıldığı ileri sürüldü.

Balıkçı Cem Tansever, “Vallahi biz olayı görmedik sabahleyin geldiğimizde limanda polis ekipleri vardı söylenene göre balıkçı arkadaşlar denizde bir kadına ait ceset görmüşler. Polislere, sahil güvenliğe haber vermişler cesedi denizden çıkartıp buraya koymuşlar. Olay yeri inceleme yaptı. Polis cesedi aldı gerekli araştırmaları yapmak için götürdüler” dedi.

Üzerinden kimlik çıkmadığı bilgisine ulaşılan cesedin inceleme çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.