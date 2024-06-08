Büyükçekmece'de dün bulunan cesedin kimliği belli oldu

Büyükçekmece Mimarsinan'da dün balıkçılar tarafından bulunan halıya bağlanarak ağırlıkla denize atılan kadın cesediyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Büyükçekmece'de dün bulunan cesedin kimliği belli oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Büyükçekmece Mimarsinan’da dün balıkçılar tarafından bulunan halıya bağlanarak ağırlıkla denize atılan kadın cesediyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Olay, dün Büyükçekmece Mimarsinan sahilinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, halıya bağlanan ve ağırlıkla denize atılan kadın cesedinin Avcılar’da yaşayan 24 yaşındaki öğrenci Sedef Güler’e ait olduğu ortaya çıktı. 4 gündür kayıp olduğu öne sürülen genç kadın için ailesinin, sosyal medyada kayıp ilanları yayınladığı öğrenildi.

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Şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.