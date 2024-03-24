Büyükşehir Hentbol 34-37 skorla evinde kaybetti

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında Beykoz Belediyespor'u ağırlayan Sakarya Büyükşehir Hentbol Kulübü, sahadan 34-37 mağlup ayrıldı.

Büyükşehir Hentbol 34-37 skorla evinde kaybetti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Hentbol Erkekler Süper Lig’in 18. haftasında Beykoz Belediyespor’u ağırlayan Sakarya Büyükşehir Hentbol Kulübü, sahadan 34-37 mağlup ayrıldı.

Hentbol Erkekler Süper Lig’in 18. haftasında Büyükşehir Hentbol, evinde Beykoz Belediyespor’u ağırladı. Konuk ekip, Serdivan Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısını 19-15 önde tamamladı. İstanbul temsilcisi, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdüğü müsabakada Sakarya Büyükşehir Hentbol’u evinde 37-34 mağlup etti.

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