Büyükşehir Hentbol 34-37 skorla evinde kaybetti
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında Beykoz Belediyespor'u ağırlayan Sakarya Büyükşehir Hentbol Kulübü, sahadan 34-37 mağlup ayrıldı.
Hentbol Erkekler Süper Lig’in 18. haftasında Beykoz Belediyespor’u ağırlayan Sakarya Büyükşehir Hentbol Kulübü, sahadan 34-37 mağlup ayrıldı.
Hentbol Erkekler Süper Lig’in 18. haftasında Büyükşehir Hentbol, evinde Beykoz Belediyespor’u ağırladı. Konuk ekip, Serdivan Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısını 19-15 önde tamamladı. İstanbul temsilcisi, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdüğü müsabakada Sakarya Büyükşehir Hentbol’u evinde 37-34 mağlup etti.