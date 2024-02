Çağlar Söyüncü: 'Transfer sürecinde tüm odağım burasıydı'

Fenerbahçe’nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, transfer sürecindeki tüm odağının Fenerbahçe olduğunu söyleyerek, "Transfer sürecimdeki en büyük etkenlerden biri sezon sonu yaşayacağımız şampiyonluk hayalleri" dedi.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe’de yeni transfer Çağlar Söyüncü, kulüp televizyonuna özel açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına Antalyaspor karşısında çıkan Çağlar, kendi performansına, takımdaki forma rekabetine ve transfer sürecine ilişkin açıklamalar yaptı.

"İlk hedefim takıma çacuk adapte olmaktı"

Sarı-lacivertli ekip ile şampiyonluk yaşayacağından emin olduğunu söyleyen Çağlar Söyüncü, “Benim için de büyük bir keyif taraftarlarımıza sizin aracılığınızla mesaj vermek. Benim için de çok özel. Şu an hedeflediğim noktadayım. Gelmeden önce her futbolcu gibi benim de hedeflerim, hayallerim vardı. Hayallerime takım olarak da sezon sonu ulaşacağımıza inanıyorum. İlk hedefim takıma çabuk adapte olmak, oynayabilmekti. Cumartesi günü itibarıyla bunu gerçekleştirdim. Bundan dolayı mutluyum, güzel bir galibiyet aldık. Takım arkadaşlarıma, hocalarıma, taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Adaptasyon sorunumu Türk olduğum için hızla atlatacağımı biliyordum ama yeni bir takıma geldim, çok kaliteli isimler var. Hepsi bana yardımcı oldu. Şu anlık çok mutluyum” diye konuştu.

"Takıma daha faydalı olmaya çalışacağım"

Antalyaspor galibiyetini değerlendiren Çağlar, kendi performansıyla ilgili de konuştu. Çağlar, “Antalyaspor da iyi mücadele sergiledi. Onları da tebrik ederim, bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. Kendi açımdan iyi bir maç çıkardım. Tabii ki eksiklerim var. Onları daha çok çalışarak, takım antrenmanları yaparak, maç oynayarak telafi edeceğimi düşünüyorum. Maç oynamak futbolcu için çok önemli. Şu ana kadar orada da hiçbir antrenmanı kaçırmadım. Ama maç ritmi daha farklı oluyor. Bu yönde eksiklerim var. Oynayarak adaptasyonumu daha da hızlı geliştirip takıma daha faydalı olmaya çalışacağım” ifadelerini kullandı.

Kariyerindeki ilk A Milli futbol maçına Antalya‘da İsveç karşısında çıktığı hatırlatılan Çağlar, Fenerbahçe’deki ilk maçına da Antalyaspor deplasmanında çıkmış olmasıyla ilgili, “Maçtan önce Serdar (Aziz) ağabeyle konuşmuştuk. Antalya sahasında çok milli maç oynadığımız dönemler olmuştu, 2016-2017 senelerinde. Konuşmuştuk ama bu aklıma gelmemişti. Belki maça konsantre olmamdan dolayı gelmemişti. Şimdi hatırladım. O da çok özel bir maçtı. O maçı da kazanmıştık. Dün de kazandık. İki maçtan da galip ayrılmamız çok önemli” yorumunu yaptı.

"Bu rekabetin bizi mutlu sona ulaştıracağından kimsenin şüphesi olmasın"

Takımdaki forma rekabetine değinen Çağlar, “Benim için ve diğer oyuncular için büyük bir şans. Bunu altını çizerek söylüyorum. Avrupa’da kariyerleri ortada olan futbolcu arkadaşlarım. Fenerbahçe bu karışımı sezon başından beri güzel yaptı. Takımın içine girince bunu daha da net söyleyebilirim. Rekabet her yerde olduğu gibi burada da aşırı derecede var. Bu rekabetin bizi mutlu sona ulaştıracağından kimsenin şüphesi olmasın. Bizim için şans, daha tecrübeli ve kariyerli futbolcularla oynamak. Bir aile ortamı var” şeklinde konuştu.

"Transfer sürecinde tüm odağım burasıydı"

Transfer süreciyle ilgili de konuşan Çağlar Söyüncü, “Zor bir süreçti. Yorucuydu, özellikle 2,5-3 haftaya yakın sadece mental olarak değil beden olarak da. Tamamen buraya odaklanmıştım. Başka hiçbir yeri düşünmüyordum. O yüzden benim için biraz zor geçti. Ama tabii işin sonu mutlu bitince Maçtaki performansımı buna da bağlayabilirim. Transferin verdiği mutluluk ve huzurdan dolayı da kendimi daha rahat hissedebiliyorum, sahada daha rahat hareket edebiliyorum. Takım arkadaşlarımın da verdiği destekle Ülkeme dönüyorum en önemlisi. Zorlu bir süreçti ama ben her şeyin sonuna bakıyorum. Güzel bittiği için Ali Başkanıma da, Atletico Madrid başkanına da teşekkür ederim. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

"Önümüzde 4 kupa duruyor"

Transfer sürecindeki en önemli etkeni ise Çağlar Söyüncü şu sözlerle aktardı:

“Transfer sürecimdeki en büyük etkenlerden biri sezon sonu yaşayacağımız şampiyonluk hayalleri diyebilirim. Gerçekten dışarıdan izlediğimde şu anki kadar hissedemiyordum. Ama şu an işin içine girince bir aile ortamı, bir birliktelik Maçların sonuçlarının nasıl çıktığını daha iyi anlayabiliyorum. Antrenman programlarımız gerçekten iyi, iyi çalışıyoruz, çok tecrübeli isimler var. Yaşları ilerlemesine rağmen her antrenmanı yüzde 100 yapıyorlar. O yaşta olmalarına rağmen gençlere örnek oluyorlar. Bu da birleşince maçlarda istediğimiz 3 puanı daha rahat alabiliyoruz. Hedeflerimiz büyük. Önümüzde 4 kupa duruyor. Hepsini de alabileceğimize inanıyorum. Bütün takım arkadaşlarımız bunları canıgönülden istiyor. Yabancılarla da konuşuyorum. Çoğuyla karşılıklı oynadım, onlarla da iyi iletişimim var. Herkes bunu istiyor. Transfer sürecimdeki en büyük etken bu oldu”

"Yüreğimizi koyacağız ortaya"

Son olarak desteklerinden dolayı sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür eden Çağlar Söyüncü, “Onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Transfer sürecinin ilk gününden bugüne kadar her zaman destek oldular, her zaman inandılar. Nasıl takıma inandılarsa bana da aynen o şekilde o duyguyu hissettirdiler. Onlara teşekkür ediyorum, dün de yalnız bırakmadılar. Havalimanında karşıladılar, Antalya’da maç önü maç sonrası çok güzel karşılama oldu. Onlar için, bu camia için daha da iyi olmaya çalışacağız. Elimizden ne geliyorsa daha da fazlasını yapacağız. Artık her maçımız final maçı. Onlara çok teşekkür ederiz. Onların desteği bizler için Kulübümüz için camia için çok önemli. Yüreğimizi koyacağız ortaya. İnşallah hep birlikte sene sonu mutlu sona ulaşacağız. Ben de heyecanla bekliyorum onların karşısına çıkıp oynayabilmek için. Umarım her şey güzel olur” diyerek sözlerini tamamladı.