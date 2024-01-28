Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe - Ankaragücü maçını takip etti
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini gerçekleştirmek için İstanbul'a getirdiği defans oyuncusu Çağlar Söyüncü, MKE Ankaragücü maçını tribünden takip etti.
Fenerbahçe’nin transfer görüşmelerini gerçekleştirmek için İstanbul’a getirdiği defans oyuncusu Çağlar Söyüncü, MKE Ankaragücü maçını tribünden takip etti.
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid’de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, geçtiğimiz gün Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek için İstanbul’a geldi. Başarılı defans oyuncusu, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe’nin sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü müsabakasını tribünden izledi.