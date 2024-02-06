Çağlayan'daki saldırı girişiminde acılar içindeki yaralıya vatandaşlar böyle müdahale etti

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı girişiminde yaralanan bir kişiye vatandaşların müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çağlayan'daki saldırı girişiminde acılar içindeki yaralıya vatandaşlar böyle müdahale etti
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EditörEditör
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Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı girişiminde yaralanan bir kişiye vatandaşların müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, saat 11.46’da Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulundu. Saldırı girişiminde polis memurları C.Ü., V.M, B.K. ile A.H, C.A, D.K isimli vatandaşlar yaralandı. D.K isimli vatandaşın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bir kadın 2 saldırgan polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Yerde acılar içinde kıvranan yaralılardan birine vatandaşların müdahale ettiği anlar kameraya yansıdı.

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MDK
MDK
MDK