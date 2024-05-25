Çağrıbey Ortaokulu Öğrencilerine Madalyaları Verildi

Çağrıbey Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerinden Sudenaz Özer, 400 metre ve 600 metre koşularda Silivri ilçe birincisi oldu. Aynı okuldan 5. sınıf öğrencisi Beyzanur Soydemir ise 100 metre koşuda Silivri ilçe ikincisi olma başarısını gösterdi.

Başarılı öğrencilere madalyaları, Çağrıbey Ortaokulu Müdürü Erhan Yaman tarafından takdim edildi. Okul yönetimi ve öğretmenleri, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Bu büyük başarılarıyla okulunu gururlandıran Sudenaz Özer ve Beyzanur Soydemir’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.