Çakarlı sürücülere ceza yağdı

Bilecik'te çakar lamba, ışık ve ses cihazı takan ve ehliyetini uygun sürücü belgesine dönüştürmeden araç kullanan sürücülere 38 bin 634 TL idari para cezası uygulandı.

Çakarlı sürücülere ceza yağdı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik’te çakar lamba, ışık ve ses cihazı takan ve ehliyetini uygun sürücü belgesine dönüştürmeden araç kullanan sürücülere 38 bin 634 TL idari para cezası uygulandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğünce; çakar lamba kullanan araç sürücüleri tespit edilerek 4 adet ‘Mevzuatta belirtilen araçlar harici ışık ve ses cihazı çakar lamba takmak ve kullanmak’ suçundan, 2 adet ‘Sürücü sertifikasını sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmeden araç kullanmak’ suçundan toplamda 38 bin 634 TL idari para cezası uygulandı.

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