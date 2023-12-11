Çaldığı bisiklete binerek kaçtı

İstanbul Arnavutköy'de bir binaya giren kişi, girişinde bulunan bisikleti kapıdan çıkarak üzerine binip kaçtı.

Çaldığı bisiklete binerek kaçtı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

İstanbul Arnavutköy’de bir binaya giren kişi, girişinde bulunan bisikleti kapıdan çıkarak üzerine binip kaçtı.

Arnavutköy İslambey Mahallesi Konaklı Sokakta geçtiğimiz gün gerçekleşen olayda sokakta yürüyen bir şahıs kapısı aralık olan binaya girdi. Katlarda bir müddet dolaşan şahıs, daha sonra giriş katta bulunan bisikleti gözüne kestirdi. Bisikleti çalan şahıs daha sonra çaldığı bisiklete binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.