Çalıntı ihbarı ile aranan araç yakalanarak trafikten men edildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinde aranan çalıntı araç yakalanarak konu ile ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Çalıntı ihbarı ile aranan araç yakalanarak trafikten men edildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde üzerinde aranan çalıntı araç yakalanarak konu ile ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Bozüyük Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince; Eskişehir güzergâhı üzerinde çalıntı ihbarıyla aranan araç yakalandı. Çalıntı araç içerisinde bulunan 2 kişi haklarında adli işlem yapılmak üzere Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Araç trafikten men edilerek gerekli işlemler için otoparka çekildi.

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